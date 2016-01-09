Нападения на женщин в Кельне: Меркель хочет упростить правила депортации мигрантов

Германия может пересмотреть действующие правила депортации мигрантов, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после серии нападений на женщин в новогоднюю ночь в Кельне.

Об этом сообщает Мeduza со ссылкой на ВВС.

По действующему законодательству, из Германии могут выслать только мигрантов, приговоренных судом к сроку заключения больше, чем на три года. При этом депортацию нельзя применять к людям, которым грозит опасность на родине.

В Христианско-демократическом союзе предлагают депортировать мигрантов, приговоренных к любым срокам заключения.

«Я думаю, есть свидетельства необходимости изменений. Министр внутренних дел и министр юстиции обсуждают возможные варианты», — сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

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Напомним, в новогоднюю ночь в Кельне на привокзальной площади произошли нападения на женщин. Около ста жительниц города и туристов сообщили о домогательствах и ограблениях, которые совершали мужчины «арабской и североафриканской» внешности.

В связи с нападениями полиция допросила 31 человека, 18 из них оказались мигрантами, ожидающими решения о статусе беженцев в Германии.

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Глава полиции Кельна был отстранен от должности из-за неадекватной реакции ведомства на нападения. В СМИ сообщалось, что полицейские бездействовали.

Похожие нападения также произошли в Гамбурге и Штутгарте.