Южная Корея повысила боеготовность войск на границе с КНДР и включила громкоговорители

Об этом заявил представитель Минобороны страны, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Ренхап.

Также представитель Минобороны Южной Кореи отметил, что в районе границы с КНДР будет усилена разведывательная деятельность на случай провокаций со стороны Севера.

Также, 8 января Южная Корея возобновила вещание пропаганды из громкоговорителей на границе с КНДР, добавляет Украинская правда.

Отмечается, что 11 громкоговорителей были включены в 12:00 по местному времени.

Как сообщалось, утром 6 января власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Как говорится в заявлении правительства страны, испытание состоялось «в соответствии со стратегическим курсом Трудовой партии Кореи». В результате КНДР стала обладать самыми мощными ядерными силами сдерживания», подчеркивается в заявлении.

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Совет безопасности ООН 6 января провел экстренную встречу в связи с испытанием водородной бомбы Пхеньяном, по итогам которой решительно осудил ядерные испытания КНДР и побещал ввести новые санкции в ответ.