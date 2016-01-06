Совет Безопасности ООН осудил ядерные испытания КНДР
Совет Безопасности ООН решительно осуждает ядерные испытания КНДР и обещает ввести новые санкции в ответ.
Об этом сообщает BBC.
В СБ ООН подчеркнули, что такие действия КНДР являются угрозой для продолжения существования международного мира и безопасности.
Отмечается, что СБ ООН незамедлительно начнет работать над новой резолюцией по КНДР. Также отмечается, что новые испытания ядерного оружия со стороны КНДР были прямым нарушением предыдущих резолюций.
При этом в США продолжают высказывать сомнения в том, что КНДР действительно провела сегодня утром испытания ядерного оружия.
Читайте такжеГенсек НАТО осудил КНДР за ядерные испытания и призвал полностью отказаться от ядерных программ
Как сообщал УНИАН, в КНДР сегодня утром было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составляла от 4,2 до 5,1. По данным различных источников, причина подземных толчков была "искусственного характера". Землетрясение было зафиксировано в 09:30 (02:30 мск) в 49 км на север от города Кильчжу, где находится ядерный полигон Точхан.
Вскоре КНДР официально подтвердила проведение ядерного испытания.