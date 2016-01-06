Совет Безопасности ООН осудил ядерные испытания КНДР

Об этом сообщает BBC.

В СБ ООН подчеркнули, что такие действия КНДР являются угрозой для продолжения существования международного мира и безопасности.

Отмечается, что СБ ООН незамедлительно начнет работать над новой резолюцией по КНДР. Также отмечается, что новые испытания ядерного оружия со стороны КНДР были прямым нарушением предыдущих резолюций.

При этом в США продолжают высказывать сомнения в том, что КНДР действительно провела сегодня утром испытания ядерного оружия.

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Как сообщал УНИАН, в КНДР сегодня утром было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составляла от 4,2 до 5,1. По данным различных источников, причина подземных толчков была "искусственного характера". Землетрясение было зафиксировано в 09:30 (02:30 мск) в 49 км на север от города Кильчжу, где находится ядерный полигон Точхан.

Вскоре КНДР официально подтвердила проведение ядерного испытания.