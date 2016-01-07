Небо над Балтикой сегодня начнут патрулировать Испания и Бельгия

Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса.

"40-я ротация участников миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтики состоится на этой неделе (7 января 2016 года) в Литве и Эстонии. Ответственность за миссию будет передана от Венгрии и Германии к Испании и Бельгии", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что на протяжении первых четырех месяцев 2016 года миссиию будет возглавлять Испания.

Испания будет использовать 4 самолета Eurofighter Typhoon, базирующиеся в Шяуляе (Литва), а Бельгия - 4 самолета F-16 на аэродроме Эмари в Эстонии.

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