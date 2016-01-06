Эксперты поставили под сомнение водородный взрыв в КНДР, оценив его мощность

Об этом сообщили южнокорейские эксперты, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал YTN.

Отмечается, что данные о мощности взрыва составлены на основе изучения подземных колебаний от взрыва.

В свою очередь разведка Южной Кореи ставит под сомнение водородный взрыв в КНДР, считая недостаточно высокой магнитуду землетрясения, вызванного в среду ядерным испытанием, сообщает издание со ссылкой на агентство Ренхап.

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"Во время третьего испытания (2013 год) мощность взрыва составила 7,9 килотонн, магнитуда землетрясения 4,9, а на этот раз мощность была 6 килотонн, а магнитуда еще меньше - 4,8", - утверждает разведка Южной Кореи.

По ее данным, "водородная бомба обладает мощностью несколько сотен тонн, и даже в случае неудачного испытания должна быть в несколько десятков тонн".

Ранее сегодня КНДР официально объявила об успешном испытании водородной бомбы.

КНДР провела четвертое ядерное испытание с тех пор, как объявила себя ядерной державой в 2005 году. Испытания проводились в 2006, 2009 и 2013 годах, что повлекло за собой введение против нее санкций Совета Безопасности ООН.