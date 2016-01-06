Китай резко осудил ядерное испытание в Северной Корее

Китай выразил решительный протест после сообщений о том, что КНДР провела успешное испытание водородной бомбы, сообщает РИА Новости.

"Сегодня КНДР объявила о ядерном испытании. Правительство Китая выступает решительно против этого. Предотвращение распространения ядерного оружия и обеспечение мира и стабильности в Северо-Восточной Азии — в этом заключается позиция Китая. Мы настоятельно призываем КНДР придерживаться своих обязательств по нераспространению ядерного оружия и прекратить любые действия, которые могут усугубить ситуацию", — заявила в среду официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

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Ранее сегодня КНДР официально объявила об успешном испытании водородной бомбы.

КНДР провела четвертое ядерное испытание с тех пор, как объявила себя ядерной державой в 2005 году. Испытания проводились в 2006, 2009 и 2013 годах, что повлекло за собой введение против нее санкций Совета Безопасности ООН.