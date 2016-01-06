Офис Меркель закрыли из-за подозрительного предмета
10:31, 06 января 2016Мир
256 0
Здание оцеплено правоохранителями.
REUTERS
Офис канцлера Германии Ангелы Меркель закрыли из-за обнаруженного там подозрительного предмета, передает Reuters.
Об этом сообщил представитель полиции. Здание оцеплено правоохранителями.
«Предмет изучается экспертами»,— заявил полицейский. Свидетели видели в оцепленной зоне четыре желтых пластиковых почтовых ящика.
Читайте такжеМеркель осудила массовые нападения на женщин в Кельне
Напомним, в ноябре в Ганновере был отменен футбольный матч, на котором должна была присутствовать канцлер. Сообщалось, что на стадионе был обнаружен подозрительный предмет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter