В США вооруженный мужчина захватил в заложники женщину и 11 детей

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что мужчина может быть вооружен ножом. Кроме того, злоумышленник не идет на контакт с полицией.

При этом в местной полиции заявили, что среди заложников - 3-месячный младенец.

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Стало извесно, что мужчина захватил заложников после ссоры с женщиной.

Напомним, ранее в штате Висконсин (США) вооруженный мужчина захватил заложников в магазине мотоциклов. По данным полиции, злоумышленник произвел около 30 выстрелов, в результате пострадал один человек.