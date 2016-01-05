В США вооруженный мужчина захватил в заложники женщину и 11 детей
15:03, 05 января 2016Мир
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Мужчина захватил женщину и 11 детей в заложники внутри мотеля недалеко от Атланты (штат Джорджия, США).
REUTERS
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что мужчина может быть вооружен ножом. Кроме того, злоумышленник не идет на контакт с полицией.
При этом в местной полиции заявили, что среди заложников - 3-месячный младенец.
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Стало извесно, что мужчина захватил заложников после ссоры с женщиной.
Напомним, ранее в штате Висконсин (США) вооруженный мужчина захватил заложников в магазине мотоциклов. По данным полиции, злоумышленник произвел около 30 выстрелов, в результате пострадал один человек.
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