В американском штате Миссури объявили чрезвычайное положение из-за наводнений (фото)

"Президент объявил о чрезвычайном положении в штате Миссури и приказал направить федеральную помощь, чтобы поддержать усилия, которые предпринимают местные власти по борьбе с последствиями стихии в районах, пострадавших от ураганного ветра, торнадо и наводнений", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу в Белого дома.

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Согласно сообщению, теперь министерство национальной безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях должны будут оказать помощь местному населению - в первую очередь, не допустить гибель людей, а также, по возможности, защитить собственность граждан.

Напомним, более 40 человек погибли в США из-за торнадо, ураганного ветра и наводнений, обрушившихся на юг страны.