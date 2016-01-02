В Саудовской Аравии протестуют из-за казни шиитского проповедника

Более тысячи человек вышли на улицы города Эль-Катиф, несмотря на действующий в стране запрет на массовые акции протеста, передает Би-би-си.

В толпе звучат призывы расправиться с королевской семьей Саудовской Аравии.

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По информации агентства Reuters, лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр призвал жителей Ирака, Саудовской Аравии и других стран Персидского залива выйти на улицы в знак протеста против казни аль-Нимра. Мирные протесты шиитов, по его словам, помогут в будущем справиться с "государственным терроризмом".

Иран вызвал саудовского поверенного в делах в Тегеране, чтобы предъявить ему официальный протест из-за казни аль-Нимра, сообщает государственное телевидение Ирана.

Ранее УНИАН сообщал, что министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило о казни 47 человек, признанных виновными в заговоре и совершении терактов, направленных против гражданских лиц и сил безопасности. Среди них был шиитский священнослужитель Нимр Аль-Нимр.