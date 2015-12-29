Прокуратура Турции начала расследование в отношении лидера прокурдской партии - СМИ

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

В частности речь идет о формулировках, изложенных в итоговой резолюции по результатам двухдневного конгресса прокурдских групп, в том числе Демократической партии народов, в городе Дирбакир на юго-востоке страны.

"Достойное сопротивление нашего народа против политики, которая вызывает деградацию курдской проблемы, является по сути спросом и борьбой за местное самоуправление и местную демократию", - говорится в итоговой резолюции.

Читайте такжеПрезидент Турции пригрозил "закопать" курдских повстанцев "в траншеях"

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обвинил в измене лидера курдской партии Демократической партии народов Селахаттіна Демірташа за его поддержку позиции Москвы в инциденте со сбитым Су-24.