США возглавили рейтинг по экспорту оружия, РФ заняла второе место - NYT

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что США сохранили лидерство в этой сфере, увеличив выручку от экспорта вооружений на 10 миллиардов долларов. Так, в 2013-м американцы заработали 26,7 миллиарда долларов, а в 2014-м увеличили этот показатель до 36,2 миллиарда. Рост объясняется крупными контрактами с Катаром, Саудовской Аравией и Южной Кореей. Таким образом, США контролируют 50 процентов мирового рынка оружия.

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В 2014 году Россия заработала от продажи оружия 10,2 миллиарда долларов (в 2013-м — 10,3 миллиарда).

На третьем месте оказалась Швеция с выручкой в 5,5 миллиарда долларов. Затем идут Франция (4,4 миллиарда) и КНР (2,2 миллиарда).