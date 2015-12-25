Папа Римский в рождественском послании просил мира для Сирии и Украины

Об этом сообщается на сайте National Catholic Register.

"Мы молимся Господу, чтобы достигнутая в ООН договоренность помогла добиться успеха в прекращении конфликта в Сирии и устранении крайне серьезной гуманитарной ситуации для его многострадального народа" - сказал он.

Кроме того, Папа Франциск вспомнил недавние теракты, произошедшие в разных странах.

"Мои мысли также с темы, кто пострадал от жестоких террористических актов, в частности недавних массовых убийств, имевших место в египетском воздушном пространстве, в Бейруте, Париже, Бамако и Тунисе", - подчеркнул Папа.

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"Может, Рождество также принесет истинный мир в Украину, а также комфорт для тех, кто страдает от последствий конфликта, и вдохновит на выполнение договоренностей, направленных на восстановление согласия во всей стране", - отметил Папа Франциск.

Напомним, ранее сегодня Папа Римский Франциск обратился к обществу с призывом "избавиться от наркотического опьянения современного мира".