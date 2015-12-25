Папа Римский в рождественской проповеди рассказал о "культуре безразличия" в современном обществе

Об этом он заявил во время рождественской проповеди в Ватикане, передает Радио Ватикан.

"В обществе, которое часто опьяненное потребительством и приятностями, избытком и роскошью, показушностью и нарцизизмом, Он призывает нас к умеренному поведении, то есть, простому, уравновешенному, прямолинейному, способному понять существенное и им жить", - заявил Папа.

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"В мире, который слишком часто является строгим к грешнику, но снисходительным к греху, существует необходимость развивать сильное чувство справедливости, чтобы искать и внедрять в жизнь Божью волю. Среди культуры безразличия, которая нередко превращается в беспощадность, наш стиль жизни, взамен, должен быть наполнен милостью, эмпатией, сочувствием, милосердием, которые следует каждый день черпать из колодца молитвы", - подчеркнул Папа Римский.