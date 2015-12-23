Минобороны РФ отреагировало на заявление Аmnesty International о военных преступлениях России в Сирии

20:00, 23 декабря 2015
Мир
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Минобороны России считает предвзятыми доклады правозащитной организации Amnesty International.

REUTERS

Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга, который транслировал телеканал «Россия 24», передает "Газета.Ru".

По его словам, организация публикует непроверенную информацию о деятельности российской авиации в Сирии, умалчивая при этом о ряде военных преступлений на Ближнем Востоке и Донбассе.

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Как сообщал УНИАН, ранее правозащитники опубликовали доклад, согласно которому от авиаударов России в Сирии погибли не менее 200 мирных жителей. Amnesty International расценивает действия РФ в Сирии как военные преступления.
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