В центре Стокгольма прогремел взрыв

В отеле Berns Hotel в центре шведской столицы Стокгольме произошел взрыв, сообщает РБК со ссылкой на Expressen.

По данным издания, в результате произошедшего никто не пострадал, однако в момент взрыва там находились сотрудники.

Читайте такжеДвое сотрудников ранены при взрыве в аэропорту Стамбула

Официальный представитель местной полиции рассказала, что правоохранители получили сигнал о том, что в ресторан в Berns Hotel было брошено взрывное устройство. «Был громкий хлопок, есть повреждения помещений», — сказала она.

Ресторан закрыли, место взрыва оцеплено, отметила представитель полиции.

Корреспондент Expressen сообщила, что вход в Berns перекрыт. Также, по ее словам, закрыта половина находящегося близ отеля Парка Берцели. Сотрудник отеля рассказал ей, что не вышел на работу из-за того, что доступ в здание закрыт.

По факту взрыва арестован никто не был, отмечает Expressen, подозреваемых нет.