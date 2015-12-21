Взрыв газа в многоэтажном доме в Волгограде: Reuters показал масштабы разрушений
08:59, 21 декабря 2015Мир
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Спасатели в Волгограде снимут нависающие плиты верхних этажей взорвавшегося дома, которые представляют сейчас наибольшую угрозу.
REUTERS
Об этом журналистам заявил директор департамента пожарно-спасательных сил МЧС России Александр Агафонов, сообщает ТАСС.
"В течение дня мы начнем снимать нависающие плиты с верхних этажей здания, которые в настоящий момент представляют наибольшую угрозу", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Волгограде (РФ) погиб один человек, 12 пострадали и еще 12 могут находится под завалами.
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