Армия Ирака начала зачистку центра Рамади от боевиков "Исламского государства" - Reuters
13:19, 22 декабря 2015Мир
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Иракская армия начала зачистку центра города Рамади от окопавшихся там боевиков "Исламского государства" (ИГ).
REUTERS
Об этом 22 декабря сообщает Reuters, пишет Лента.ру.
"Наши силы движутся к комплексу правительственных зданий в центре Рамади. Бои идут в прилегающих кварталах, нас поддерживает авиация", — заявил прессе представитель антитеррористических сил страны Сабах аль-Нумани.
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По данным разведки, численность боевиков ИГ в центре города не превышает 300 человек.
Напомним, 21 декабря Вооруженные силы Ирака начали операцию по освобождению западного города Рамади от боевиков "Исламского государства".
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