Армия Ирака начала зачистку центра Рамади от боевиков "Исламского государства" - Reuters

Об этом 22 декабря сообщает Reuters, пишет Лента.ру.

"Наши силы движутся к комплексу правительственных зданий в центре Рамади. Бои идут в прилегающих кварталах, нас поддерживает авиация", — заявил прессе представитель антитеррористических сил страны Сабах аль-Нумани.

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По данным разведки, численность боевиков ИГ в центре города не превышает 300 человек.

Напомним, 21 декабря Вооруженные силы Ирака начали операцию по освобождению западного города Рамади от боевиков "Исламского государства".