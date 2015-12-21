Литва закупит у США противотанковые системы Javelin на $55 миллионов - СМИ

Литва закупит у США противотанковые ракетные системы. Об этом со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в областях обороны и безопасности США сообщает балтийское издание Delfi.

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Литва намерена купить 220 ракет и 74 пусковых установки. Стоимость сделки составит 55 млн долл. (50,5 млн евро), она уже получила одобрение Госдепартамента США.

Представители Минобороны Литвы пока отказываются комментировать эту информацию.

Вооруженные силы Литвы используют системы Javelin уже не один год, однако в меньших количествах.

Это оружие предназначено для борьбы с танками, бронетехникой, другой боевой техникой, также может использоваться для борьбы с вертолетами противника и для ударов по фортификационными сооружениям противника, например, по бункерам.

В ответ на действия России Литва с 2014 года стала повышать расходы на оборону. В следующем году оборонный бюджет возрастет на треть - до 574 млн евро, что составит полтора процента ВВП. Этот показатель все еще на четверть отстает от заданной НАТО цели - 2% ВВП.