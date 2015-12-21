В МИД Люксембурга заявили, что курс нового правительства Польши - это возвращение в СССР

Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в эфире немецкого радио SWR, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

По его словам, то, что происходит в Польше, странно и страшно.

"Атаки на независимость судебной власти, средства массовой информации, методы, которые при этом применяются – это пренебрежение принципами ЕС. Складывается впечатление, что мы возвращаемся к советским временам", - сказал Ассельборн.

"ЕС должен как можно скорее и способом, не оставляющим сомнений, объяснить польскому правительству, что так поступать нельзя", - добавил министр.

При этом, по его словам, если польские медиа и судебная власть окончательно потеряют свободу, дело может дойти и до лишения Польши права голоса в ЕС.

Следует отметить, что это уже не первые критические высказывания Ассельборна в адрес Польши.

"То, что новое польское правительство хочет иметь влияние на судебную власть, на свободу медиа, очень плохо, и у ЕС есть не только право, но и обязанность вмешаться, чтобы остановить эту тенденцию", - заявлял он ранее.

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В МИД Польши осудили эти высказывания.

"Я считаю неприемлемыми попытки вмешательства в деятельность польского правительства, избранного в ходе демократических и свободных выборов", - подчеркнул глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

Как сообщал УНИАН, накануне в Польше прошли массовые антиправительственные протесты.