В Минобороны РФ заявили о невозможности расшифровать "черный ящик" Су-24 существующими методиками

Об этом заявил замначальника службы безопасности полетов ВС России Сергей Байнетов, передает «Газета.Ru».

По его словам, корпус ящика имеет механические повреждения вплоть до внутреннего контейнера, а шнур питания был оборван в результате попадания ракеты.

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Он также заявил, что 13 из 16 микросхем ящика полностью разрушены.

Как известно, во вторник, 8 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу показал президенту Владимиру Путину параметрический самописец уничтоженного Су-24.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября самолет Су-24, нарушивший на турецко-сирийской границе турецкое воздушное пространство, несмотря на 10 предупреждений, сделанных в течение 5 минут, был сбит в рамках правил ведения боевых действий двумя турецкими истребителями F-16, патрулирующими район.