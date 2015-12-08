Путину показали "черные ящики" сбитого в Турции Су-24

Министр представил «черный ящик» во время встречи с главой государства вечером во вторник. Кадры встречи были показаны в эфире «Россия-24», передает РБК.

«Мы активно работали по территории, где базируются боевики, которые расстреляли нашего летчика, я другого слова найти не могу. В результате этой работы эти территории освобождены силами спецоперации и спецназа сирийской армии по поиску экипажа, и сирийские военные, обследуя территорию, обнаружили место падения нашего самолета», — рассказал Шойгу.

Министр отметил, что боевики уходили с территории падения самолета. «Они ничего не успели с самолета снять, и был обнаружен параметрический самописец, который мы доставили сюда, и здесь я хотел бы вам представить», - сказал Шойгу.

Путин поручил министру вскрыть самописец лишь в присутствии международных экспертов. Он добавил, что расшифровка поможет определить точную траекторию его движения, а также то, где он находился в момент уничтожения: «Насколько я понимаю, параметрический самописец даст нам возможность точно понять всю траекторию движения Су-24 с момента его взлета и до момента падения: скорость, высота, все повороты по ходу движения».

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«То есть, мы сможем понять, где он находился и где по нему был нанесен этот предательский удар со стороны турецких ВВС », - добавил глава государства.

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Какие бы данные ни были обнаружены на бортовом самописце, это не изменит отношения у Турции, подчеркнул президент: «Сразу же хочу оговориться, конечно, нам нужно это знать, но чего бы мы ни узнали, отношение наше к содеянному турецкими властями не изменится. Мы относились, еще раз говорю, к Турции не только как к дружественной стране, но и как к союзнику по борьбе с террором, и никто не ожидал вот этого подлого, предательского удара в спину».

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Ранее агентство ANNA-News сообщило об обнаружении бортового самописца со сбитого российского бомбардировщика Су-24.

Напомним, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноябрятурецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.