Норвежцы хотят подарить Финляндии гору к 100-летию независимости
16:47, 18 декабря 2015Мир
2030 0
В Норвегии запустили кампанию, участники которой предлагают подарить Финляндии гору Халти, расположенную на границе двух стран.
Норвежцы инициируют необычный подарок Финляндии к 100-летию / Flickr/Carsten Frenzl
Вершину горы предлагается сделать подарком к столетию независимости Финляндии, которое будет отмечаться 6 декабря 2017 года.
"Давайте поднимем Финляндию к новым высотам!", - говорится на странице кампании в Facebook.
Гора Халти высотой 1365 метров поделена между Норвегией и Финляндией. На горе на высоте 1324 метов расположена самая высокая точка Финляндии, однако ее вершина находится на территории Норвегии.
Гора Халти, разделенная между Финляндией и Норвегией / Flickr/Carsten Frenzl
Норвежцы хотят подарить Финляндии гору / Flickr/DjJoha
На Халти расположена самая высокая точка Финляндии / Flickr/Mikko Lindstedt
Халти разделена между двумя странами / facebook.com/Haltijubileum
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter