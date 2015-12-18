Норвежцы хотят подарить Финляндии гору к 100-летию независимости

16:47, 18 декабря 2015
Мир
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В Норвегии запустили кампанию, участники которой предлагают подарить Финляндии гору Халти, расположенную на границе двух стран.

халти финляндия норвегия / Flickr/Carsten Frenzl

Вершину горы предлагается сделать подарком к столетию независимости Финляндии, которое будет отмечаться 6 декабря 2017 года.

"Давайте поднимем Финляндию к новым высотам!", - говорится на странице кампании в Facebook.

Гора Халти высотой 1365 метров поделена между Норвегией и Финляндией. На горе на высоте 1324 метов расположена самая высокая точка Финляндии, однако ее вершина находится на территории Норвегии.

халти финляндия норвегия / Flickr/Carsten Frenzl

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