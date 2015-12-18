Премьер поздравил граждан Грузии с позитивным заключением ЕС по визовой либерализации

Об этом грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства, передает Грузия Online. Еврокомиссия сегодня обнародует окончательный отчет о выполнении Грузией Плана действий о либерализации визового режима с Евросоюзом, при этом Ираклий Гарибашвили уже сообщил, что заключение будет позитивным и поздравил грузинский народ с этим событием. При этом он отметил, что вчера вечером он уже получил поздравления.

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"Сегодня очень важный день. Вчера, поздно ночью я имел разговор с ЕС и хочу впервые сказать общественности и всем вам, что сегодня будет опубликован окончательный отчет ЕС, в котором в отношении Грузии имеется позитивное заключение. Так что, поздравляю всех", - отметил премьер.

Также он выразил благодарность каждому члену правительства, подчеркнув, что это была очень трудоемкая работа. "Хочу поздравить всех. Мы на 100% выполнили взятые нами обязательства в отношении ЕС и не оставили ни одного вопросительного знака. Все выполнили сполна", - подчеркнул он.

"Вчера вечером меня уже поздравили, и я также поздравляю всех и поздравляю грузинский народ. Это победа грузинского народа, ее достойная оценка, достойная оценка ее ожиданий на протяжении всего этого времени и нашей страны. Это важный шаг на укрепление нашей страны, важнейшее событие в новейшей истории нашей страны", - заявил премьер.

"Думаю, наши граждане заслуживают того, чтобы передвигаться по всему миру без виз, без всяких барьеров. Наша прагматичная политика направлена на защиту наших национальных интересов. Мы не делали ни один шаг без учета национальных интересов, как в направлении внешней политики, так и в целом", - подытожил грузинский премьер-министр.