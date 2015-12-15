Законодательные нестыковки: СМИ рассказали, почему Еврокомиссия перенесла "безвизовый" отчет

Об этом говорится в статье "Европейской правды" "Два шага от безвизового режима – почему Еврокомиссия отменила "безвизовый доклад".

Оказалось, что закон о Нацагентстве по возврату и управлению незаконно выведенными активами, подписан президентом Порошенко 9 декабря, не получил экспертного заключения Еврокомиссии.

"Тогда же – в конце прошлой недели – в АП получили четкий сигнал из Брюсселя: с такой редакцией закона о Нацагентстве Украина не получит положительное заключение ЕК", - говорится в статье.

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Согласно документам, именно этот закон (а точнее – правки, внесенные в него Советом ко второму чтению) "стали ключевым препятствием для отчета, в котором ЕК констатировала бы безусловное выполнение Украиной ПДВЛ".

Ранее УНИАН сообщал, что в Европейской комиссии пообещали до конца текущего года обнародовать доклад о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС. Таким образом, этого не произойдет, как ожидалось, 15 декабря.