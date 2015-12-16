Сын главы МИД Франции взят под стражу по делу о мошенничестве и отмывании денег - СМИ

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Lе Parisien.

По данным издания, Фабиус-младший помещен под стражу в Нантере (пригород Парижа), а в его квартире во вторник утром полиция провела обыск.

Судебное следствие против Фабиуса было открыто в 2013 году. В течение трех лет полиция отслеживала подозрительные движения по его счетам. Полиция заинтересовалась источниками дохода Фабиуса, который в 2012 году купил квартиру в Париже за 7,4 млн евро.

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По последним данным, были выявлены два сомнительных перевода на его счета: первый в размере 235 тысяч евро в 2013 году, второй - в размере 316 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что власти США выдали ордер на арест Томаса Фабиуса, которого подозревают в обмане казино Лас-Вегаса на сумму в 3,4 млн долларов.

Томас Фабиус уже был в центре скандала, связанного с азартными играми. Ему запретили играть в казино Франции, но он регулярно появлялся в казино Монако, США и Кипра.

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По данным французских СМИ, за год - с апреля 2011 по апрель 2012-го 0 Фабиус-младший проиграл на Кипре 15 миллионов евро, а выиграл — 13 миллионов.