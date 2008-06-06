В России милиционеров будут проверять на детекторе лжи

Российских милиционеров при приеме на службу будут проверять на детекторах лжи, а также обяжут предоставлять декларации о доходах.

Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на российское издание газеты "Коммерсант".

По сведениям издания, эти меры заложены в новой "Концепции обеспечения собственной безопасности", реализацию которой начали в МВД России.

Силовое ведомство планирует применять полиграф для проверки сотрудников при приеме на службу, допуске к информации, содержащей государственную тайну, при проверке, связанной с разглашением гостайны, а также при назначении сотрудников на руководящие или ответственные должности. Также предполагается сделать законным основанием для отказа при приеме на службу наличие у кандидата или его близких связей в криминальной среде.

В руководстве ведомства планируется регулярное проведение ротации руководящих кадров. Ротация будет проводиться один раз в пять лет и в пределах одного региона. Кандидаты на службу и сотрудники органов внутренних дел, а также их близкие родственники, будут обязаны каждый год подавать декларацию о своих доходах, движимом имуществе и собственности на недвижимость. Соответствующие пункты планируется прописывать в трудовых контрактах.

Концепция рассчитана на период до 2012 года, а ее реализация пройдет в два этапа. Первый период продлится до конца 2009 года и предполагает разработку законодательной базы. На втором этапе новые меры начнут широко применяться на практике. Законопроект "О правоохранительной службе", по данным издания, находится сейчас в администрации Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА.