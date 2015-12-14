На Филиппины обрушился тайфун с 4-метровыми волнами, эвакуированы сотни тысяч жителей

Все они могли пострадать от ливней, волн высотой до 4 м и ветра скоростью не менее 150 км в час.

Как отмечает BBC News, есть опасность наводнений и оползней.

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Тайфун достиг суши в районе небольшого острова Батаг, затем тайфун должен ударить по провинции Сорсогон. Столица страны Манила находится примерно в 385 км от места удара тайфуна, пишет Росбалт.

В стране закрыты школы и некоторые офисы, отменены авиарейсы и выходы в море.

В 2013 году на Филиппины обрушился супертайфун "Хаян" — один из самых мощных за всю историю наблюдений. Стихия унесла жизнь 7350 человек.