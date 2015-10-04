В Китае из-за тайфуна погибли четыре человека, 80 пострадавших

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По меньшей мере 16 человек считаются пропавшими без вести. Все они являются рыбаками.

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Тайфун «Мучжигэ» обрушился на южные китайские провинции Гуандун и Хайнань.

Ранее сообщалось, что в Китае два человека погибли, более 300 пострадали из-за тайфуна «Дуджуан». На востоке страны из-за тайфуна эвакуированы более 320 тыс. человек.