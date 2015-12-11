В России заявили об угрозе переноса боевых действий ИГИЛ в Центральную Азию и на Кавказ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии Минобороны РФ в Москве сказал министр обороны Сергей Шойгу.

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"Расширяет зоны влияния "Исламское государство". Боевиками захвачено около 70% территории Сирии и большинство районов Ирака. Численность террористов составляет более 60 тыс. человек. Существует угроза переноса их действий в Центральную Азию и на Кавказ", - сказал Шойгу.

Вчера сирийские военные сообщили, что боевики террористической организации «Исламское государство» захватили стратегически важный город в провинции Хомс.