В России заявили об угрозе переноса боевых действий ИГИЛ в Центральную Азию и на Кавказ
17:16, 11 декабря 2015Мир
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В Министерстве обороны РФ заявили об угрозе переноса боевых действий "Исламского государства" в Центральную Азию и на Кавказ.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии Минобороны РФ в Москве сказал министр обороны Сергей Шойгу.
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"Расширяет зоны влияния "Исламское государство". Боевиками захвачено около 70% территории Сирии и большинство районов Ирака. Численность террористов составляет более 60 тыс. человек. Существует угроза переноса их действий в Центральную Азию и на Кавказ", - сказал Шойгу.
Вчера сирийские военные сообщили, что боевики террористической организации «Исламское государство» захватили стратегически важный город в провинции Хомс.
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