Пока в РФ рассказывают об успехах операции в Сирии, ИГИЛ вновь захватило стратегически важный город
16:56, 10 декабря 2015Мир
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Сирийские военные сообщили, что боевики террористической организации «Исламское государство» захватили стратегически важный город в провинции Хомс.
REUTERS
Об этом сообщает Associated Press.
В результате сирийской армии теперь необходимо расширить воздушный коридор для бомбардировок российской авиации.
По данным правительства, две недели назад войскам удалось отвоевать город Махин у боевиков в ходе общего наступления на трассе, соединяющей Дамаск и провинциальный центр Хомс.
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СМИ ИГ сообщили, что в ночь на 10 декабря боевики захватили близлежащие к городу территории.
Ранее стало известно, что сирийская армия уничтожила укрепления террористов на юге Алеппо.
Как сообщал УНИАН, боевики ИГИЛ разрушили единственную плотину через Евфрат во время приближения иракских войск к городу Рамади.
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