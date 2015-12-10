Пока в РФ рассказывают об успехах операции в Сирии, ИГИЛ вновь захватило стратегически важный город

Об этом сообщает Associated Press.

В результате сирийской армии теперь необходимо расширить воздушный коридор для бомбардировок российской авиации.

По данным правительства, две недели назад войскам удалось отвоевать город Махин у боевиков в ходе общего наступления на трассе, соединяющей Дамаск и провинциальный центр Хомс.

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СМИ ИГ сообщили, что в ночь на 10 декабря боевики захватили близлежащие к городу территории.

Ранее стало известно, что сирийская армия уничтожила укрепления террористов на юге Алеппо.