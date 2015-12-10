США готовы усилить военное присутствие в Ираке

В среду, 9 декабря, министр обороны США Эштон Картер во время выступления в оборонном комитете Сената заявил о продвижение иракских сил безопасности в провинции Анбар, сообщает Радио Свобода.

По его словам, США увеличат там свое присутствие в случае соответствующего запроса от Багдада.

Эштон Картер также выразил надежду, что суннитские страны Персидского залива будут делать больше для борьбы с группировкой «Исламское государство». Он призвал Россию стать на «правильную сторону» в борьбе с исламистами.

Читайте такжеОбама: отправка спецназовцев для борьбы с исламистами не является вторжением в Ирак

Как сообщал УНИАН, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд сообщил, что отряды сил специального назначения из других стран могут присоединиться к борьбе против "Исламского государства"