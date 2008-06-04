Сенат США обвинил Россию в подрыве территориальной целостности Грузии

Сенат США на заседании вечером 3 июня единогласно утвердил резолюцию, в которой осуждаются «провокационные и опасные заявления правительства Российской Федерации, подрывающие территориальную целостность республики Грузия».

Как передает «Газета.ru», в резолюции Сената осуждаются «недавние решения, принятые правительством Российской Федерации, по установлению «официальных связей» с регионами Абхазия и Южная Осетия - это процесс, который еще больше затрудняет урегулирование между этими регионами и правительством республики Грузия и нарушает суверенитет республики Грузия, а также приверженность Российской Федерации международным миротворческим усилиям», - говорится в документе.

В резолюции Сенат США также «призывает правительство России дезавуировать эту политику, которая выглядит как политика, вызванная аппетитом к аннексии».

Как сообщал УНИАН, в середине апреля с. г. бывший президент РФ Владимир ПУТИН (сейчас он – премьер-министр РФ) поручил правительству принять ряд мер в отношении Абхазии и Южной Осетии - речь идет о признании документов, выдаваемых фактическими органами власти непризнанных республик, а также о признании юридических лиц, зарегистрированных в этих регионах. Ранее Россия отказалась от режима экономических санкций, действовавших в отношении Абхазии.

В Абхазии и Южной Осетии эти шаги расценили как "частичное признание" Россией их независимости. Грузия, со своей стороны, заявила, что Россия фактически пытается аннексировать два грузинских региона, которыми официально являются непризнанные республики.