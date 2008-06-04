Бензиновая дороговизна поставила на колени Париж

Французские дальнобойщики, водители грузовиков и таксисты выступали против повышения цен на горючее. Они перекрыли кольцевую автостраду. Общая длина заторов в столичном регионе Иль-де-Франс достигла 240 километров.

Волна бензиновых протестов охватила и другие регионы Франции. В Марселе грузовики заблокировали дорогу к нефтеперерабатывающему заводу. А на юго-востоке страны фермеры тракторами парализовали местные автодороги.

ICTV