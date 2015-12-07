Вмешательство Путина в Сирии: хороший и плохой сценарий - Die Presse

Об этом пишет Буркхард Бишоф в статье под названием «Вмешательство Путина в Сирии: хороший и плохой сценарий», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse.

День за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем Россия все больше погружается в трясину гражданской войны в Сирии, с тех пор как в сентябре президент Владимир Путин отдал приказ вооруженным силам. Для Путина первым приоритетом было сохранение режима Асада. Поскольку этим летом он оказался в обороне, и ему грозил крах. Но падение режима Асада означало бы потерю близкого союзника России на Ближнем Востоке, а также баз в Средиземном море – военно-морской базы в Тартусе и авиабазы в Латакии (Сирия).

Военное вмешательство в Сирии позволяет Москве участвовать в процессе формирования новых государств и структуры власти на Ближнем Востоке. Различные международные публикации исследуют участие России в Сирии. В польском журнале «Новая Восточная Европа» эксперт из Кракова Лукаш Фидерек предлагает два сценария: оптимистичный и пессимистичный. Согласно оптимистичному сценарию, благодаря поддержке Ирана и России, сирийскому правительству удастся вернуть под свой контроль запад и центр страны. Россия сохранит свои базы и сыграет важную роль в последующем мирном процессе. По мнению Москвы, у власти не обязательно должен оставаться именно Башар аль-Асад, но непременно партия «Баас», в которой подавляющее большинство – алавиты.

Согласно пессимистичному сценарию Фидерека, боевики оппозиции, ввиду наступления Ирана и России, объединятся для борьбы против Асада, их поддержат Саудовская Аравия, Турция и Катар, и они отбросят правительственные войска настолько, что режим в Дамаске, наконец, рухнет. России придется укреплять свои войска, чтобы защитить, по крайней мере, маленькую прибрежную полосу "Алавитистан" от объединенного фронта оппозиции. Путину это может очень дорого обойтись во всех отношениях.

«Современные войны», цитирует американский журнал "Newsweek" нью-йоркского профессора Марка Галеотти, «как правило, начинаются успешно, с обманчивого прямого попадания бомбы. Но они могут быстро принять ужасный поворот – отчаянный, неожиданный, упрямый, беспрецедентный. Во время своего вмешательства в Сирии Россия может быстро оказаться в ситуации, в которой она потеряет инициативу и столкнется с опасным и неприятным выбором».

Если на самом деле произойдет худшее для Путина, то виновные будут найдены сразу – но это, разумеется, будет не Путин. Уже сейчас в России распространяются пророчества о скором конце света, которые Виктор Шнирельман собрал в статье "Россия и Апокалипсис" в последнем номере европейского журнала "Transit". Православные фундаменталисты, праворадикальные сторонники теории заговора, фанатичные монархисты считают, что глобализация – это козни евреев и масонов, которые хотят ослабить и подавить Россию – последний оплот против антихриста.

Российская православная церковь всегда активно способствует распространению этого антисемитского хаоса. Шнирельман также пишет, что, несмотря на их массовую пропаганду, православным монархистам и националистическим фанатикам за 25 лет не удалось достичь своей цели. Подавляющее большинство населения не восприимчивы к этой пропаганде, антисемитизм не оказывает воздействия на массы.