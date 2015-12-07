Владеющий домами на Сейшелах глава Ростуризма посоветовал россиянам отдыхать дома

Об этом он сказал в интервью "Российской газете".

"Необходимость пляжа и моря - это во многом навязанный стереотип последних лет, который мы уже воспринимаем как собственное мнение. Наши предки, даже обеспеченные, не ездили массово на заграничные моря"

Сафонов также отрицает, что его собственные предки ездили хотя бы "на воды".

"Мои предки "на воды" не ездили. Они были обычными крестьянами, пахали. При этом воспитали нормальных детей и были здоровее, чем мы сейчас", - подчеркнул он.

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По словам главы Ростуризма, "в США 80 процентов граждан вообще никогда не выезжали за рубеж, они путешествуют внутри своей страны.

"Ни в США, ни в Китае, ни в Канаде, кстати, которая по климатическим условиям близка к России, ни в других странах с большим количеством населения нет такого стереотипного восприятия отдыха как исключительно поездка на море по системе "все включено" и обязательно в Турцию", - отметил он.

По словам главы ведомства, "если раньше кто-то думал, что нецелесообразно инвестировать в развитие турбизнеса в России и принимать меры по продлению сезона, то сейчас эта необходимость очевидна всем".

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Сафонов также отметил, что "одними призывами мы турпоток не увеличим и инфраструктуру не разовьем, надо поддерживать людей в их намерении отдыхать в России".

В то же время, согласно имущественной декларации Сафонова, опубликованной на сайте Ростуризма, Сафонов владеет двумя домами на Сейшельских островах - площадью 170 и 368 квадратных метров соответственно.