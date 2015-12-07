Siemens пообещала обучать прибывающих в Германию мигрантов

Как отмечает корреспондент Би-би-си, руководство компании Siemens поддерживает идею о том, что мигранты являются не обузой для экономики страны, а решением демографической проблемы в стране со стареющим населением, а также проблемы нехватки рабочих рук.

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В то же время Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии заявила, что предприниматели не могут брать на работу мигрантов, если те не знают немецкий язык и не обладают необходимой квалификацией.

В ноябре канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Германию в этом году прибудет в общей сложности около миллиона мигрантов.

А министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер сказал, что Евросоюз должен установить лимит на число принимаемых мигрантов и предоставлять убежище лишь тем, кто действительно в этом нуждается.