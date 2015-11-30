Меркель заявила о странах, которые готовы расселить беженцев из турецких лагерей

Немецкий лидер Ангела Меркель заявила, что внутри ЕС сейчас формируется группа из восьми государств, которые готовы к расселению беженцев из турецких лагерей в следующем году.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на EUobserver.

Как сообщает издание, перед саммитом ЕС-Турция, лидеры Австрии, Бельгии, Финляндии, Германии, Греции, Люксембурга, Нидерландов и Швеции провели отдельную встречу в Брюсселе, на которой договорились о скорейшем выполнении плана по размещению беженцев согласно договоренностям, утвержденным на саммите ЕС-Турция.

"Цель (встречи) заключалась в том, чтобы приблизить выполнение плана ЕС-Турция по размещению мигрантов", – заявила Меркель в интервью журналистам в воскресенье вечером, сообщает Politico.

Канцлер Германии также сообщила о том, так называемый союз добровольцев "начнет реализацию плана по расселению беженцев в течение ближайших дней, в сотрудничестве с комиссией".

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"Мы не должны терять время", - подчеркнула Меркель

Также известно, что конкретные цифры на встрече не обсуждались. Меркель заявила, что это "вопрос будет решен в ближайшее время".

Напомним, ранее в европейских СМИ появилась информация, что в Европе сформировалась группа стран, готовых принять определенное количество беженцев из Ближнего Востока, которые сейчас находятся в Турции, в обмен на содействие Турции уменьшению потока беженцев в ЕС.

Стоит также добавить, что в правительство Нидерландов уже обсуждает идею создания "мини-Шенгена" и введения паспортного контроля на границах с рядом стран ЕС.