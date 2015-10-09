В Германии участились случаи проявления агрессии к мигрантам

По словам министра внутренних дел Томаса де Мезьера, всего нападениям подверглись почти 500 домов, которые предназначены для иностранцев, подавших прошения о предоставлении им политического убежища, передает Би-би-си.

Читайте такжеМеркель: Германия не будет менять конституцию из-за мигрантов

Министр отметил, что две трети нападений совершили жители соседних домов и районов, у которых ранее не было никаких проблем с законом. Рост антииммигрантских настроений в обществе Томас де Мезьер назвал постыдным фактом.

Германия рассчитывает, что к концу года число мигрантов, прибывших в страну, составит около 800 тыс. человек. Это примерно 1% от нынешнего населения страны. Значительная часть немецкого общества поддерживает решение властей оказать помощь мигрантам.

При этом существуют и прогнозы, согласно которым число прошений о предоставлении убежища может превысить ожидаемое почти вдвое и достичь 1,5 млн. При этом за весь 2014 год немецкие власти получили чуть больше 200 тыс. таких заявлений.