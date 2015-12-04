Власти США не имеют информации о связи "калифорнийских стрелков" с ИГ - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственный источник, передает Лента.ру.

По его словам, у следствия нет каких-либо доказательств того, что «Исламскому государству» были известны 28-летний Сайед Фарук и его жена 27-летняя Ташфин Малик и они были как-то связаны с террористами.

В свою очередь, источник, близкий к правительству Саудовской Аравии, сообщил, что в каких-либо списках подозрительных лиц Малик, которая некоторое время жила в этой стране, не фигурировала. Какого-либо внимания местных спецслужб она тогда не привлекла.

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Как сообщал УНИАН, по данным CNN, участница стрельбы в Калифорнии Ташфин Малик присягнула на верность лидеру «Исламского государства» Абу Бакру аль-Багдади. По данным источника телеканала в следственных органах, преступница опубликовала на фейсбуке видео, в котором она заявила, что присягает на верность группировке.

Напомним, в американском городе Сан-Бернардино в Калифорнии 2 декабря произошла стрельба на территории центра для людей с ограниченными возможностями. По данным полиции, в атаке участвовали два стрелка — Ризуан Фарук и Ташфен Малик, подозреваемые «использовали военную тактику и были подготовлены к долгой атаке». В соответствии с официальными данными, в результате обстрела 14 человек погибли и 17 ранены.