В Минобороны Польши заявили, что страна не намерена размещать ядерное оружие на своей территории

Об этом сообщили в Минобороны страны, передает "Украинская правда".

"Министерство обороны в настоящее время не ведет никакой работы относительно присоединения нашей страны к программе "Nuclear Sharing" НАТО", - говорится в заявлении.

По их словам, комментарии заместителя министра Томаша Шатковского следует расценивать в контексте последних обсуждений относительно "дефицита способности ядерного сдерживания НАТО на своем восточном фланге".

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"В комментариях он предложил разные возможные решения, в том числе расширение соглашения об обмене НАТО тактическим ядерным оружием", - подчеркивается в заявлении.

"Следует также помнить, что Польша является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, и правительство не имеет планов по приобретению такого оружия", - отмечается в сообщении.

Ранее сегодня заместитель министра обороны Польши Томаш Шатковский заявлял, что ведомство рассматривает вопрос, чтобы обратиться к НАТО с просьбой включить территорию его страны в программу так называемого ядерного сдерживания для укрепления обороноспособности.