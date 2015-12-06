Польша попросит НАТО разместить на ее территории ядерное оружие - The Guardian

Об этом заявил министр обороны Польши Томаш Шатковский, передает The Guardian.

Он отметил, что ведомство рассматривает вопрос, чтобы обратиться к НАТО с просьбой включить территорию его страны в программу так называемого ядерного сдерживания для укрепления обороноспособности.

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Стоит отметить, что среди 28 членов НАТО есть три ядерных государства - США, Франция и Великобритания. Но только Штаты предоставляют ядерное оружие для размещения в странах Альянса.

Ранее УНИАН сообщал, что Польша хочет признать недействительным Основополагающий акт Россия-НАТО 1997 года. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский настаивает, что соглашение нужно разорвать, потому что оно является причиной неравенства между старыми и новыми членами НАТО.