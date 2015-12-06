Польша попросит НАТО разместить на ее территории ядерное оружие - The Guardian
Министерство обороны Польши высказалось за размещение ядерного оружия США на территории своей страны.
Об этом заявил министр обороны Польши Томаш Шатковский, передает The Guardian.
Он отметил, что ведомство рассматривает вопрос, чтобы обратиться к НАТО с просьбой включить территорию его страны в программу так называемого ядерного сдерживания для укрепления обороноспособности.
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Стоит отметить, что среди 28 членов НАТО есть три ядерных государства - США, Франция и Великобритания. Но только Штаты предоставляют ядерное оружие для размещения в странах Альянса.
Ранее УНИАН сообщал, что Польша хочет признать недействительным Основополагающий акт Россия-НАТО 1997 года. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский настаивает, что соглашение нужно разорвать, потому что оно является причиной неравенства между старыми и новыми членами НАТО.