Делегация НАТО во главе с генсеком побывает в четырех городах Украины

16-17 июня в Украине будет находиться делегация Североатлантического Совета во главе с генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ в ходе международного форума «Евроатлантическое будущее Украины», который проходит в Киеве.

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, в свою очередь, сообщил, что делегация Североатлантического Совета, кроме Киева, посетит также Днепропетровск, Львов и Харьков.