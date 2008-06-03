Делегация НАТО во главе с генсеком побывает в четырех городах Украины
00:25, 03 июня 2008Мир
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Приезд - через две недели
|Яапм де Хооп СХЕФФЕР
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ в ходе международного форума «Евроатлантическое будущее Украины», который проходит в Киеве.
Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, в свою очередь, сообщил, что делегация Североатлантического Совета, кроме Киева, посетит также Днепропетровск, Львов и Харьков.
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