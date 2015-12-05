Турция не нанесла ни одного авиаудара по ИГ в Сирии после инцидента со сбитым Су-24 - Reuters

США перестали требовать от Турции играть более активную роль в борьбе против "Исламского государства" (ИГ) после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24.

Соединенные Штаты намерены дождаться улучшения российско-турецких отношений, передает ZN.ua со ссылкой на агентство Reuters.

Сообщается, что Турция не нанесла ни одного авиаудара по ИГ в Сирии с 24 ноября, когда был сбит российский Су-24. В свою очередь, Турция отрицает все обвинения в уменьшении ее роли в борьбе с ИГ.

Читайте такжеТурция усложняет проход через Босфор для кораблей ВМФ РФ - разведка

"Мы приняли участие по меньшей мере в половине операций. Кроме того, Турция принимает участие в идентификации целей и обеспечении логистики. Мы находимся в тесном сотрудничестве с США", - сказал один из турецких чиновников. В Пентагоне отметили, что в целом операции международной коалиции по борьбе с ИГ не зависят от отношений между Турцией и Россией.

Напомним, в конце ноября, после того как турецкие ВВС сбили нарушивший турецкое воздушное пространство российский Су-24, Россия отменила безвизовый режим с Турцией. Безвизовые путешествия станут невозможными с первого января 2016 года. Также глава МИД Сергей Лавров не рекомендовал гражданам РФ посещать Турцию с "туристическими и какими-либо иными целями".