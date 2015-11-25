Меркель: Инцидент со сбитым российским бомбардировщиком усугубил ситуацию в Сирии

"Совершенно очевидно, что решить проблему сирийского конфликта можно только политическим путём", - сказала канцлер, выступая в среду в Бундестаге.

"Конечно, каждая страна имеет право защищать свою территорию. Но, с другой стороны, мы знаем, какая напряженная ситуация сложилась в Сирии и на соседних территориях. Я общалась вчера с премьер-министром Турции и попросила его сделать всё для деэскалации ситуации", - цитирует Меркель Русская служба ВВС.

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Инцидент на границе Турции и Сирии стал первым в новейшей истории прямым столкновением российских вооруженных сил с силами одной из стран НАТО.

Власти Турции заявляют, что сбили самолет, нарушивший воздушное пространство страны и не реагировавший на предупреждения. Москва заявила, что Су-24 не нарушал воздушное пространство Турции.

Российский президент Владимир Путин пригрозил Анкаре, что этот случай будет иметь серьезные последствия для отношений двух стран.