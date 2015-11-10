Польша готова подать иск против России в ЕСПЧ из-за расследования крушения самолета Качиньского
Кандидат на должность министра иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что страна подаст иск против России в Европейский суд по правам человека.
Причиной является то, что РФ затягивает расследование крушения президентского самолета, который разбился в 2010 году в Смоленске, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
"Мы будем жаловаться в Страсбург из-за чрезмерной длительности расследования и подавать иск в арбитражные суды, чтобы Россия вернула нам наше имущество (речь идет об обломках самолета)", - отметил кандидат в министры.
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Он подчеркнул, что новое правительство Польши будет использовать все дипломатические инструменты, которые есть в распоряжении суверенного государства.
Также Ващиковский считает, что содержание обломков "Туполева" россиянами и затягивание следствия является непонятным, передает "Польское радио".
"Будет трудно установить прямой контакт с нынешней властью в Москве, потому что она придерживается антипольской и имперской позиции", - сказал кандидат в министры.