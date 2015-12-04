На месторождении "Газпрома" на Ямале прогремел взрыв, есть погибшие

Об этом говорится в сообщении управления МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу, передает РБК.

В МЧС уточнили, что взрыв произошел в строительном вагончике при подготовке зарядов для производства сейсмических (взрывных) работ. Работы проводила субподрядная организация «Кострома Геофизика».

По уточненным данным, четыре человека погибли и двое пострадали при взрыве на месторождении «Малыгинское» в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает ТАСС со ссылкой на врача санавиации округа.

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По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушений условий эксплуатации. На место происшествия готовится вылететь вертолет санитарной авиации с работниками медицинской службы.

«Там есть только спутниковый телефон, который периодически работает. Пока у нас там сотрудников никаких нет», - отметил представитель МЧС в беседе с «РИА Новости».

Как пояснили ТАСС в МЧС, до месторождения можно добраться исключительно на авиатранспорте, дорожного сообщения с объектом нет. До ближайшего населенного пункта 130 км, до столицы ЯНАО - Салехарда - 600 км, сказали в МЧС.

По факту взрыва на месторождении «Газпрома» следователи уже начали проверку, говорится в сообщении управления СКР.

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Малыгинское газоконденсатное месторождение расположено на севере полуострова Ямал. Оно входит в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для газоснабжения России. Вместе с другими пятью месторождениями Малыгинское составляет Тамбейскую промышленную зону, где суммарная ежегодная добыча газа составляет до 65 млрд куб. м, конденсата - до 2,8 млн т.