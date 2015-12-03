The New York Times: НАТО раскрывает планы расширения, вызывая ярость и угрозы из Москвы

Об этом пишет Стивен Эрлангер в своей статье «НАТО раскрывает планы расширения, вызывая ярость и угрозы из Москвы», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Приглашение крошечной Черногории поступило спустя девять лет после того, как балканское государство начало процесс присоединения. Но предложение было сделано в особенно деликатный момент, когда Запад пытается убедить Россию объединить силы, чтобы победить «Исламское государство» и прекратить гражданскую войну в Сирии.

В Москве приглашение Черногории с населением около 600 тысяч человек и небольшим военным потенциалом вызвало ярость и угрозы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО будет встречено ответными мерами со стороны России.

«Продолжающееся расширение НАТО и его военной инфраструктуры на восток, разумеется, приведет к ответным действиям с востока, а именно с российской стороны», - сказал Песков.

После того, как 13 ноября нападавшие, связанные с «Исламским государством», убили 130 человек в Париже, президент Франции Франсуа Олланд летал в Вашингтон и в Москву в стремлении создать более широкий союз против экстремистской группировки. Олланд решил, что теракты в Париже и крушение российского гражданского авиалайнера над Египтом, за которые ответственность также взяло «Исламское государство», изменили российские расчеты.

Но его усилия провалились из-за этой новой напряженности, которая раскрывает разные цели стран-участниц. Во вторник президент Обама сказал, что никто не должен питать «каких-либо иллюзий» насчет того, что Россия, которая сделала своим приоритетом поддержку президента Сирии Башара аль-Асада, переключит свое внимание на атаки по позициям «Исламского государства» в Сирии. В среду, британский парламент одобрил присоединение к ​бомбардировкам, осуществляемым США и Францией, по объектам «Исламского государства» в Сирии.

В течение нескольких лет, когда Россия и НАТО сосуществовали с относительно небольшой враждой, между ними все больше укреплялась дипломатическая, экономическая и военная напряженность. У России и НАТО были разногласия по поводу аннексии Крыма Москвой и военного вмешательства в Восточной Украине, также по поводу российских истребителей, которые вторгались в воздушное пространство НАТО, особенно на Балканах и недавно над Турцией, членом НАТО. На прошлой неделе турки сбили российский истребитель, который вторгся в воздушное пространство Турции, чтобы бомбить населенные туркменами районы Сирии. Это поднимает вопрос о том, может ли НАТО быть непосредственно вовлечено в военный конфликт с Москвой для защиты Турции.

НАТО больше не рассматривает Россию как "стратегического партнера", а только как страну, стремящуюся подорвать порядок, который установился после холодной войны, и восстановить свое влияние над территорией бывшей советской империи, что вызвало степень конфронтации, напоминающую холодную войну.

Адмирал Владимир Комоедов, председатель комитета по обороне Государственной Думы, сказал: «Они готовы включить в НАТО даже Северный полюс, только чтобы окружить Россию». Приглашение Черногории, сказал он, означает, что НАТО «было и остается противником России».

Госсекретарь Джон Керри, который присутствовал, когда генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил Черногорию, отрицал подобные намерения, заявив, что альянс «не сосредотачивается на России как таковой или на ком-то еще». Он добавил, что приглашение Черногории, которая была готова к присоединению, стало "еще одним шагом в направлении полной интеграции Европы и общей обороны».

Затруднение для Вашингтона и Европы состоит в том, что любое решение в Сирии требует участия России и влияния на Асада и правительство в Дамаске. Но Вашингтон, НАТО и Европейский союз не готовы поставить прогресс в Сирии в зависимость от других вопросов, в частности, любого ослабления санкций, наложенных на Россию после аннексии Крыма.

Россия хочет укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, и гораздо меньше заинтересована в атаках на «Исламское государство», также известное как ИГИЛ. Турцию больше всего волнует подавление курдских стремлений к независимости, в то время как Саудовская Аравия и другие суннитские страны Персидского залива наиболее заинтересованы в разгроме Асада и его шиитских союзников, а не в нападениях на суннитское «Исламское государство».

Соединенные Штаты, со своей стороны, хотят отставки Асада, но при этом уничтожение его правительства не обязательно, поскольку это создаст дополнительный хаос и усилит приток беженцев и мигрантов - вопрос, который волнует большинство европейских членов НАТО.

«Проблема с усилиями Олланда не имеет ничего общего с Черногорией или Турцией, она связана с тем фактом, что стороны, которые он пытается объединить, не видят проблему одинаково», сказал Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО и президент Чикагского совета по глобальным вопросам.

«ИГИЛ является приоритетной проблемой только для Соединенных Штатов, Франции, Великобритании и некоторых западных союзников. Олланд потерпел неудачу в Москве не из-за Турции, а потому что у Путина нет никакого реального интереса в борьбе с ИГИЛ. Все думали, что всё изменится 13 ноября, в день терактов в Париже. Но ничего, по сути, не изменилось», - сказал Даалдер.

Все хотят избежать напряженности между Россией и НАТО, но «существует очень много причин этой напряженности, например, Украина, страны Балтии и Черное море», - считает директор Фонда стратегических исследований в Париже Камиль Гран. «Но это вовсе не означает, что мы не можем разумно сотрудничать по вопросам, в которых у нас совпадают интересы».

Гран отметил, что Франция считает возможным сотрудничество с Россией по Сирии, а Европа могла бы разграничить этот вопрос и другие проблемы безопасности с Москвой. «С этой проблемой справиться трудно, но возможно, если мы будем пресекать стремления Путина вмешиваться во все, но страны НАТО пока явно не готовы идти по этому пути», сказал он.

Верховный главнокомандующий НАТО генерал Филипп Бридлав, заявил в среду, что существует мало шансов на то, что Россия выполнит мирное соглашение в Восточной Украине к концу года, отметив, что более спокойная ситуация там не означает близкий конец конфликта. «Россия по-прежнему поддерживает своих марионеток в Восточной Украине», - заявил генерал Бридлав. «Маловероятно, что мы сможем получить все, что нужно, в Минске к концу года», - добавил он, имея в виду мирное соглашение из 12 пунктов, подписанное в столице Беларуси в феврале.

Даалдер, бывший посол в НАТО, заявил, что зависимость предложений членства в НАТО от российской реакции может стать фатальной для альянса. «Любая явная связь между деятельностью НАТО и сотрудничеством с Россией в Сирии будет иметь плохие последствия. В таком случае, придется признавать, что членство зависит не от договора НАТО, а от того, что мы хотим от России», - сказал он.

В любом случае, по словам Даалдера, успешные переговоры по ядерной сделке с Ираном с полным участием России во время ожесточенной конфронтации из-за Украины показали, что дело может быть сделано, если совпадают интересы.

«Если в Сирии будет прогресс и соглашение о прекращении огня, то это произойдет не потому, что Россия хочет сделать кому-либо услугу, а потому что она понимает, что это в ее собственных интересах. У нас могли быть разногласия из-за Украины, но мы все же сотрудничали по Ирану, и то же самое нам необходимо сделать в вопросе Сирии», - сказал он.