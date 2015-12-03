В Калифорнии полиция ликвидировала двоих подозреваемых в массовом убийстве на вечеринке

Полиция идентифицировала Саида Фарука как одного из подозреваемых в стрельбе в центре социальной помощи.

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Об этом АР на условиях анонимности сообщил источник в правоохранительных органах, передает ABCNews.

Полицейские сообщают, что в перестрелке были ликвидированы двое подозреваемых: мужчина и женщина.

Также был задержан еще один человек, но его причастность к расстрелу вечеринки пока не подтверждается.

В то же время муж сестры Саида Фарука, Фархан Хан, сказал журналистам, что общался с подозреваемым неделю назад и "абсолютно не представляет, почему он мог на такое пойти". Он добавил, что выйти к прессее его попросили остальные члены семьи, которые хотели высказать свои соболезнования родственникам жертв стрельбы.

Напомним, стрельба в учреждении для людей с ограниченными возможностям в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) произошла 2 декабря около 11:00. Преступники открыли огонь в конференц-зале во время вечеринки госслужащих округа. По последним данным, жертвами стали 14 человек. Еще 17 получили ранения, десять из них находятся в тяжелом состоянии.