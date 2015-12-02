В Калифорнии неизвестный застрелил 20 человек

Об этом сообщила городская пожарная служба в своем твиттере, пишет Медуза.

SBFD units responding to reports of 20 victim shooting incident in 1300 block of S. Waterman. SBPD is working to clear the scene. — San Bernardino Fire (@SBCityFire) December 2, 2015

Полиция заявила о наличии «от одного до трех» подозреваемых. Они хорошо вооружены и возможно одеты в бронежилеты, сообщили в полиции Los Angeles Times.

Полиция подтвердила наличие «активного стрелка» в районе улиц Orange Show Road и Waterman Avenue, сообщили в офисе окружного шерифа. На месте происшествия работают правоохранительные органы, улицы перекрыты.

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